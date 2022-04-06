疫情再起，WFH、LFH相關概念個股今早表現優於大盤，圓剛(2417)3月營收3.29億元，年增25%；去年全年獲利為4259萬元，EPS為0.27元，董事會通過發放0.15元現金股利。今早圓剛股價上揚逾2個百分點，一度站上「3」字頭。

圓剛贏得台南市政府網路攝影機採購案，在台南市兩百多間學校、3600間教室，導入網路攝影機，協助學校打造遠距數位教育環境。自新冠疫情以及台灣本土疫情爆發以來，圓剛科技以高品質個人視訊設備為世界各地提供完整視訊解決方案，而遠距教學也仍然會是學校在未來規畫課程最重要的一環，教師必須要有高品質的視訊畫面，提供遠端的學生清楚完整的學習體驗。

圓剛近年在直播視訊打下根基，又在去年推出多款網路攝影機、會議教學用揚聲器，要在疫情下提供給教師、學生以及有遠距需求的使用者生動還原的影音；要建置遠距教學環境，往往要在教室架設電子白板、實物投影機等大型設備，圓剛網路攝影機則提供高畫質、超廣角的教室架設，讓錄製課程簡單又完整，使用影音教學內容除了讓備課更有效率，也能讓教學更豐富，並增進師生互動，而若必須改採遠距授課，輕巧易攜帶、隨插即用的特性就會是教師最大的助力，在教室與住家進行課程都能隨身帶著走，讓課程不受影響，維持一致的教學方式。

此外，圓剛今年參與NVIDIA GTC技術大會，攜手鐵雲科技打造智慧城市多元應用。圓剛AI Box PC-NX215B搭載強大的NVIDIA Jetson Xavier NX模組，體積小、性能強大且散熱性佳。而鐵雲的Vaidio則透過AI深度學習技術，提供直觀、準確、多樣的影像分析。隨著智慧城市的探討與需求日漸增加，圓剛及鐵雲的合作，為客戶提供一套可靠且容易佈建的解決方案，並廣泛應用於各國的公共機構。