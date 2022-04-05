資深武打演員王羽，早期混跡香港影壇，曾出演過無數武俠電影，論輩份地位甚至高過李小龍、成龍等人，他的代表作有《獨臂刀》等作品，出演大螢幕表現出一鳴驚人的武打功夫，被後人譽為獨臂刀王；交往首任妻子林翠時，談起了相差8歲的姊弟戀，公開在記者會對著林翠告白永遠愛她，儘管惹來大量負面評價，依舊毫不畏懼。這樣一位情種，今天(5)早晨已因病與世長辭，享壽80歲。

林翠(曾懿貞)長相貌美，有著學生情人之稱，在和王羽的這段婚姻裡，誕下了3個寶貝女兒。她和王羽都出自邵氏，曾在香港紅極一時，拍攝電影《金菩薩》才剛認識王羽，當時她已經嫁給導演秦劍，膝下還有一名兒子，無奈丈夫好賭破產，甚至連房子都沒得住，在王羽熱烈追求下紅杏出牆，後來秦劍絕望自我了斷，隔天兩人竟就召開記者會，林翠當眾出示鉅額票據，表示已經幫前夫還了30萬賭債，絕不後悔跟王羽在一起。

他們這場姊弟戀，隨即在香港引來大量負評，後續兩人奉子成婚，生下第一個女兒王馨平，後來又生了兩個女兒，可惜愛的宣言喊得響亮，這段婚姻卻維持不到7年，1975年結束這段婚姻，隔年傳他與才22歲的林青霞交往，自稱是林青霞打電話倒追，雙方愛得火烈，兩人戀情很快遭遇林母反對，理由是32歲的他有3個小孩，對林青霞來說負擔過大，半年過去王羽陷入黑幫爭鬥，剛萌芽的感情就此夭折。

1976年底王羽再婚空姐王凱貞，後來卻投資失利數億元，王凱貞見狀堅決和他離婚，為了挽回這段婚姻，他親自下廚卻不被買單，王凱貞在婚內便交往男友張昭，於是王羽氣急敗壞在電視上自暴家醜，時間再到1999年王羽抓姦王凱貞跟張昭，這時他才同意離婚和解；後來王羽進入70歲後又有新歡，對象還是小40歲的忠實粉絲，在女方家長反對下依舊談了4個月戀愛。王羽的一生，不可不謂情史相當豐富。