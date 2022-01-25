藝人羅時豐經營YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正 YA》上週上架烘爐地街訪影片，短短不到一週衝破20萬觀看數，在20分鐘的影片內容裡，美女辣媽雲集，讓許多男粉驚呼原來到烘爐地「不僅能賞夜景，還能賞美女」，而且越晚越美麗，高顏值的受訪者搭配大牛羅時豐搞笑不落庸俗「微黃腔」的牛氏幽默，讓粉絲直呼看點十足，上週首映就創下近五千名同時在線觀看，讓觀眾看完後已經忙著敲碗下集上架。

烘爐地「不僅能賞夜景，還能賞美女」，而且越晚越美麗。(圖／擷取自羅時豐DL.不務正YA頻道)

街訪遇閱乳無數的內衣千金與本土劇女演員，大展牛式幽默迷倒眾生

繼上集雪Ｑ餅女孩與超開放母女檔受訪令人印象深刻，本週遇「閱乳」無數的內衣千金與本土劇女演員，搞笑訪問也不遑多讓，內衣千金在受訪時竟驚爆某大咖女星也是家中內衣的客戶。女演員則是被拍攝團隊的幽默逗得花枝亂綻，爭取希望也有機會在頻道中尬一角。

街頭籃球選手職業病發作，受訪時不時防守羅時豐，深怕被進攻 。(圖／擷取自羅時豐DL.不務正YA頻道)

不顧家人反對大談異國戀，疫情影響視訊解憂。(圖／擷取自羅時豐DL.不務正YA頻道)

遇忠實粉絲互虧智障，異國戀眼鏡妹跨海跟男友「打」視訊解寂寞

接續訪到一位身材高挑精實的北漂街頭籃球選手，一時職業病發作，受訪時不時防守羅時豐，深怕被進攻，笑談比賽與車禍經歷，逗得眾人捧腹大笑；最後一位是不顧家人反對大談異國戀的眼鏡妹，因疫情影響無法飛到國外與外國男友成婚，訪談時竟在鏡頭前驚爆雙方寂寞時都是靠「打」視訊解憂愁。

羅時豐更是一展歌喉，特別改編劉德華經典歌曲忘情水。(圖／擷取自羅時豐DL.不務正YA頻道)

繼經典感冒廣告歌後，大牛羅時豐信手捻來「旺」情水，大展牛式唱腔

在每位受訪者訪問完後，羅時豐團隊大手筆準備在通路熱銷到缺貨的限量超級大禮箱「旺旺仙貝新年限定版」，並在外箱簽名獻上祝福，最後大牛羅時豐更是一展歌喉，特別改編劉德華經典歌曲忘情水，歌詞內容充滿經典的旺旺仙貝，用這家喻戶曉陪許多人長大的「旺旺仙貝」當歌詞，搭配渾厚嗓音讓人聽了如痴如醉，提前祝福頻道粉絲新春愉快。