溫昇豪一反過去成熟男人魅力，改以俏皮的「呆瓜頭」搭配拼接西裝外套，展現反轉魅力。（GIOIA PAN提供）

金馬影帝李康生、金鐘視帝黃河、金鐘男神溫昇豪為「針織女王」潘怡良同名品牌GIOIA PAN 2022 秋冬大秀齊聚一堂，其中溫昇豪以俏皮的齊毛「呆瓜頭」現身，與過往成熟男神形象大相逕庭，展現反差魅力，同時也與此次拼接西裝套裝呈現出有趣的對比，另，與設計師潘怡良是老交情的他透露此次世紀同框是「臨時被Call的」，故他也是二話不說義氣相挺出席力挺。

金鐘獎影帝黃河、金馬獎影帝李康生以及金鐘男神溫昇豪同場參加設計師潘怡良老師2022秋冬時尚大秀（左起）。（GIOIA PAN提供）

金馬影帝李康生與設計潘怡良互為臉書好友，昨（25）日終於相認。（GIOIA PAN提供）

三位金馬、金鐘大咖男星難得同框，潘怡良也特別為三位各自選擇適合其個性、風格的服裝，如老友溫昇豪變為他選擇挺拔的拼接西裝套裝，而個性低調的黃河，則特別選擇搶眼的塗鴉印花大衣，黃河表示「比較少穿塗鴉的東西，但其實蠻喜歡穿花的，因為本身個性、狀態比較不引人注目，所以平時穿一些花的比較引人注目。」至於「臉友」李康生，雖平時會在臉書上互讚互粉但從未相認，故潘怡良觀察他平時穿著選擇以海藍色中山領西裝套裝，呈現「東西合併」的概念，同時也暗示著本次秋冬系列保留東西方文化底蘊的主題「無極」。

伊林旗下藝人們也現身力挺，左起人Andie、kate、溫昇豪、宋依璇、陽翹碩。（GIOIA PAN提供）

除了上述嘉賓外，還有圍棋女神黑嘉嘉與姊姊黑萱萱、伊林旗下藝人Andie、kate、宋依璇、陽翹碩等人出席，星光熠熠。本季品牌跳脫過往的暗黑色系，增添黑、米白、灰、墨綠等自然顏色，在服裝紋路上則與奢石領導品牌「承豪石材」合作參考石材紋路，以印花、針織等手法重現於服裝上，並多以拼接手法凸顯服裝廓形，也增加層次感。

伊林模特潘胤傑演繹潘怡良2022秋冬系列。（GIOIA PAN提供）

伊林模特李制益演繹潘怡良2022秋冬系列。（GIOIA PAN提供）

大秀一開始先由品牌標誌性的暗黑風格開場，再漸漸帶入以奢華大理石紋為印花的服裝系列，設計師分別用不同的手法、材質打造出融合休閒與奢華質地的服裝，隨著時間推進，服裝輪廓越顯華麗，最後推進至奢華的晚禮服、西裝系列，女裝部分在腰間多飾有拼接、褶皺等，使女性腰部線條修飾地更纖細。

伊林名模王思偉演繹潘怡良2022秋冬系列。（GIOIA PAN提供）

潘怡良2022秋冬系列。（GIOIA PAN提供）

潘怡良2022秋冬系列。（GIOIA PAN提供）

同時，這次時尚秀的發表邀請新銳編舞家李冀禹為這次「無極」的主題，特別用東西方音樂與現代舞蹈編舞，安排表演精湛的舞蹈團隊在時尚大秀中，做了完美串接與詮釋。秀中並攜手同門時尚設計師高元龍SYZYGY 2022 AW秋冬系列『一顆名為22W9的彗星』，展現其品牌「一件衣服，多種樣貌」的多種理念。