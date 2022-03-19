出席正式場合，除了西裝之外，一條好的領帶更能突顯男人的品味，不過領帶構造複雜，許多初學者光是領結打法就一個頭兩個大，要完全掌握勢必得下一番功夫。日本業者近日更提醒一處眾人容易忽視的細節，讓不少網友錯愕直呼「第一次聽說！」

根據日本媒體《grape》報導，知名領帶商「SHAKUNONE」負責人近日在推特上PO文指出，領帶內裡的尖端處附近，有一條打成圓圈的絲線，對於初學者來說，很可能在看見突兀的「線圈」後，誤以為是瑕疵，因此拿剪刀剪斷，或是因為好奇而拉扯那條線。

他提到，這條線圈其實是領帶的「調整線」，可以在綁領帶或解除時提供輔助功能，在保養上也起到重要的作用，因此不要隨便動到，並提醒，「即使線圈從你的領帶上掉下來，也不要無理的拉扯或剪斷它」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「第一次聽說」、「以前完全沒有注意到」、「我一直很好奇這個線到底是幹嘛用的，還會動手拉扯它」、「我老公很少穿西裝所以也都沒注意到，今年兒子要畢業了，好險有看到提醒」、「我以前就是不小心剪掉了，後來都會注意」。