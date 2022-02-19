除了母奶之外，奶粉因為方便保存，是不少新生兒家庭的常備品，不過日前就有一位媽媽透露，孩子餵了一年多，近日才發現奶粉罐有一個神祕的缺角設計，得知用途後讓她忍不住發文分享，並釣出大批婆婆媽媽驚呼「長知識了！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》發文透露，孩子餵了一年多，這才發現奶粉罐口有一個缺角設計，經過一番研究才意識到隱藏著貼心功能，原來奶粉罐「凸起處是放湯匙前端，而缺口處則是放湯匙把柄」，如此一來就能完美收納湯匙。讓她忍不住自嘲，「哈哈哈！先笑我自己，小孩餵了一年，才發現湯匙可以放這裡！」

原PO發現奶粉罐內缺角的用途，驚喜連連。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

貼文一出隨即引起網友共鳴，「沒事，我餵了3個月才知道」、「我是一直到泡二寶的奶才突然發現到的」；不過也有不少人並不知情，紛紛留言回應「哈哈我養了3個，小的已經4歲了已戒奶，今天看到才知道！」、「什麼？我待會去看看有沒有卡榫」、「奇怪的知識增加了」、「還好我有生之年懂了」。

另外也有知情網友透露，並非每個品牌的奶粉罐都有這種設計，「這種設計好像特定廠牌才有」；還有人打趣笑說「不是直接像插香方式，直接插進去奶粉嗎」。