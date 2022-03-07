倒垃圾的時候匆匆忙忙，很多人可能都沒注意到垃圾車上有什麼配備，一名網友表示，看到垃圾車車尾竟然黏著一把菜刀，讓他嚇傻，好奇難道是怕人偷垃圾嗎？照片曝光引起眾人討論，有內行人透露真實用途，答案令人意外，讓網友直呼長知識了！

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，從照片中可見，一輛垃圾車的車尾按鈕上方，黏了一把菜刀，模樣有點可怕，引起原PO好奇，這把菜刀到底要拿來幹嘛？質疑「怕人偷垃圾嗎？」

網友PO出垃圾車尾靠近按鈕處的菜刀。(圖/截自臉書路上觀察學院)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「現殺水果，不甜砍頭」、「回收業下游業者競爭激烈的寫照？！」、「有人要丟菜刀進去，被搶救出來」、「順便在賣豬肉吧」、「也許是有時想吃個白斬雞啊」、「我比較想知道他是怎麼黏上去的」。

有內行人解答，菜刀應該是靠磁鐵吸附在車尾，主要是用來「破袋」，以免垃圾車擠壓時 ，內容物噴出，或者是發現垃圾袋內有回收物時，可以當場破袋，請民眾拿回去，但可能並不是每個地區都一樣，有些地方並不是用菜刀。

網友解答，垃圾車上的菜刀，主要是用來「破袋」。(示意圖/資料照)