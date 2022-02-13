食用完的奶粉罐可以做些什麼？有感於元宵節將至，台中市環保局大安清潔隊發揮巧思，利用回收奶粉罐製作成一盞盞懷舊燈籠，點上蠟燭後呈現燭光熠熠，不但獨一無二，更讓許多民眾回憶起童年時光。環保局強調，除了奶粉罐，煮菜剩餘的蘿蔔也能變身燈籠，環保又有創意。

五、六年級的民眾，還記得小時候提著一盞盞自己DIY的奶粉罐燈籠嗎？為讓廢棄物能獲得充分利用，大安清潔隊代理隊長周芳禛與同仁們拿著回收的鋁罐、鐵罐，在罐壁上敲出一個個小洞，仔細一看，竟是象徵大安的鯨魚圖樣，讓本來要丟棄的廢棄物秒變身成為小孩最愛的鯨魚提燈。

大安區清潔隊班長莊亦佳說，幼年時物質條件沒那麼好，常看著父親拿起喝完的奶粉罐，用鐵鎚、長釘敲敲打打後，鐵罐表面出現許多不同花樣的小洞，裡面再放支蠟燭、做個提把，就成為最獨特的小提燈，絕對不會與別人「撞燈」。

莊亦佳說，這種零元小提燈可以依照喜愛自行設計小洞圖形，雖不像現在市面上販售的提燈造型五花八門、推陳出新，但也別具風格；有趣的是，阿嬤還會挖空蘿蔔內部，製作成一盞簡單的菜頭燈籠，且在製作過程中要注意留下的菜頭不能太薄、也不能太厚，必須能適度透光且不會破，相當考驗技術。

環保局長陳宏益表示，目前市面上販售的燈籠多是塑膠製成，相當不環保，且其使用的燈泡、電池等廢棄物也容易造成環境負擔，反觀懷舊提燈利用廢棄物重新製作，顯示只要發揮巧思、資源回收物也能有無窮用處，透過清潔隊帶頭示範，盼吸引民眾一起DIY懷舊提燈、做環保。