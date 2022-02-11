金門復古變裝秀慶元宵 金湖小鎮洋溢滿滿懷舊風 22:482022/02/11 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門金湖鎮今晚舉辦熱鬧的復古變裝活動，21組參賽隊伍華麗走秀，在璀璨絢爛的五光十色中，完美呈現「家家佳節迎新春，戶戶團圓在此時」的歡樂氣氛。（金湖鎮公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21組參賽隊伍華麗走秀，讓人目不暇給。（金湖鎮公所提供） 在穿越時空，十分懷舊的氣氛中，看到金湖鎮洋溢滿滿幸福和蓬勃的城市活力。（金湖鎮公所提供） 小朋友開心參加變裝秀，留下舞台上美好回憶。（金湖鎮公所提供） 花樣年華的美好歲月，讓人彷彿置身十里洋場上海灘。（金湖鎮公所提供） 花樣年華的美好歲月，讓人彷彿來到十里洋場上海灘。（金湖鎮公所提供） 金湖鎮長陳文顧（右）和鎮代會主席蔡乃靖（左）也粉墨登場，與鄉親同樂迎元宵。（金湖鎮公所提供） 親子走秀同台演出，留下最溫馨、美好的回憶。（金湖鎮公所提供） 2022金燈結彩慶元宵，金門金湖鎮今晚舉辦熱鬧的復古變裝活動，21組參賽隊伍華麗走秀，在璀璨絢爛的五光十色中，完美呈現「家家佳節迎新春，戶戶團圓在此時」的歡樂氣氛。 到場與鄉親同樂的縣府祕書長陳祥麟表示，金湖鎮近年在鎮長陳文顧的努力和鎮代會主席蔡乃靖帶領同仁的全力支持下，展現讓人刮目相看的建設及觀光成果，此次透過主題和創意規畫的元宵節復古變裝活動，讓人在穿越時空，十分懷舊的氣氛中，看到金湖鎮洋溢滿滿幸福和蓬勃的城市活力。 另類慶元宵 圖書館借書免費體驗採礦敲煤 自製文青提燈 金門春節連下及時雨 農友盼好兆頭帶來好收成 #復古 #金湖鎮 #金門 #慶元宵 #滿滿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 解涷大陸銀行卡 金門縣府協調廈門銀行遠端諮詢服務 14:412022/02/06 生活 97歲人瑞級老翁逗留金門鄉間廟外 警方10度低溫寒夜及時送上溫暖 16:402022/02/07 社會 陳玉珍姊夫被爆留職停薪期間兼職 監委要求金門縣警局議處 15:592022/02/11 政治 新竹縣市鬧元宵 熱鬧踩街賞燈 04:102022/02/09 地方新聞 春節連假結束 金門機場疏運較往年順暢 20:102022/02/06 生活 女神主播家裡神桌驚現「春宮圖」 外婆揭曉真相網笑翻 20:362022/02/09 娛樂 新竹都城隍廟賽花燈慶元宵照常舉辦 初六起收件 12:282022/02/05 寶島 天公有保庇！金門民宅神明廳竄火舌 20分鐘撲滅無人受傷 10:012022/02/09 社會 金門固守百億縣庫 維持鄉親福利 04:102022/02/09 地方新聞 金門湖下彩虹步道亮相 遠眺無敵海景打卡熱點 18:562022/02/10 生活 龍隊談薪指標 郭天信「薪」情很滿意 04:102022/02/08 運動天地 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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