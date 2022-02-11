21組參賽隊伍華麗走秀，讓人目不暇給。（金湖鎮公所提供）

在穿越時空，十分懷舊的氣氛中，看到金湖鎮洋溢滿滿幸福和蓬勃的城市活力。（金湖鎮公所提供）

小朋友開心參加變裝秀，留下舞台上美好回憶。（金湖鎮公所提供）

花樣年華的美好歲月，讓人彷彿置身十里洋場上海灘。（金湖鎮公所提供）

花樣年華的美好歲月，讓人彷彿來到十里洋場上海灘。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮長陳文顧（右）和鎮代會主席蔡乃靖（左）也粉墨登場，與鄉親同樂迎元宵。（金湖鎮公所提供）

親子走秀同台演出，留下最溫馨、美好的回憶。（金湖鎮公所提供）

2022金燈結彩慶元宵，金門金湖鎮今晚舉辦熱鬧的復古變裝活動，21組參賽隊伍華麗走秀，在璀璨絢爛的五光十色中，完美呈現「家家佳節迎新春，戶戶團圓在此時」的歡樂氣氛。

到場與鄉親同樂的縣府祕書長陳祥麟表示，金湖鎮近年在鎮長陳文顧的努力和鎮代會主席蔡乃靖帶領同仁的全力支持下，展現讓人刮目相看的建設及觀光成果，此次透過主題和創意規畫的元宵節復古變裝活動，讓人在穿越時空，十分懷舊的氣氛中，看到金湖鎮洋溢滿滿幸福和蓬勃的城市活力。