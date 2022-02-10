文雅里富町燈節今年掛上400顆燈籠，並用竹架工藝打造出年節限定巷弄私房景點。（朱毅提供／邱立雅竹市傳真）

2022文雅里富町燈節今年邁入第2屆，以當地唯一土地公廟為中心，以竹架工藝打造80公尺長的燈籠巷。今年一共募得400顆燈籠，是去年的兩倍，評選主題圍繞虎年以及防疫，讓學童參與活動也增加防疫知識，不少小朋友將兩者結合，還讓老虎戴上口罩，效果絕佳。今年受疫情影響，活動也延長至3月6日，分散賞燈人潮。

由文雅社區發展協會跟文雅里辦公處主辦的富町燈節去年甫舉辦便引起賞燈熱潮，今年加碼徵件，募得400顆燈籠，為去年的兩倍。文雅里長朱毅指出，有別去年單純以牛年為彩繪主題，今年在生肖老虎之外，增加防疫主題，讓投稿的小朋友們也能增加防疫知識。

因彩繪燈籠數量較多，也希望呈現新竹特色，今年特別邀請竹架師傅協助搭建，花了3天的時間，以文雅里唯一的土地公廟北星福德宮為中心，在城北街137巷打造年節限定巷弄私房景點，長達80公尺的燈籠巷，也因竹子取代部分鐵架結構，讓竹子與燈籠的結合更能凸顯濃厚的古早味。

燈籠點燈後，繽紛色彩也吸引在地民眾搶先前往欣賞，有許多彩繪燈籠原作者更特去尋找自己畫的燈籠。朱毅透露，有學童反覆找了8遍沒發現自己的作品，經他清點，才發現一箱被遺忘在倉庫的燈籠，趕緊補上漏掛的燈籠，才讓學童滿意離去。

2022文雅里富町燈節展期即日起自3月6日，傍晚5時半至10時點燈，朱毅建議可將車輛停放至中正市場停車場，步行約5分鐘可抵達。另外提醒民眾，燈節展區周遭仍有居民居住，賞燈時請降低音量勿大聲喧嘩，拍照時請注意來車及自身安全。

為防範疫情及配合市府相關防疫措施，本屆燈節在進入展區的4個巷弄口皆設置防疫看板、酒精體溫機，觀展期間全程佩戴口罩，並禁止飲食。