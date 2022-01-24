農曆年節將近，面對過年除舊布新、新春紅包與送禮、闔家旅遊的短期資金需求，成為許多上班族年前的最大煩惱，除了可以跟銀行借貸、透過保單借款、甚至跟親友借錢外，更可透過券商所提供的「不限用途款項借貸」服務。富邦證券表示，投資人可運用手上的股票來借款，不但資金調度更靈活自由，還可繼續持有好的股票，兼顧投資人賺取股息股利的理財投資。

富邦證表示，不限用途款項借貸業務可以讓投資人運用所持有之股票資產進行借款，核貸時間短，且撥款時間及借款金額非常彈性，相較於其他借款管道便利許多，截至2021年底，富邦證券不限用途款項借貸的借款餘額相較於2020年同期成長逾七成，顯見「不限用途款項借貸」廣受投資人青睞。

富邦證提供的不限用途款項借貸服務「富邦便利貸」，讓客戶借款不受時間地點的限制，只要是富邦證券客戶，帳戶裡有整股庫存，就可利用電腦、手機、平板等多元裝置來進行股票借款申請，操作簡便，標的經過核貸通過即可撥款，且每日有四個撥款時段，在額度內也可以隨時循環使用，亦可提前還款，隨借隨還，有動用才計息，現在還推出「線上展延借貸期間」的服務，當借貸期限6個月到期後可線上辦理展延，從借款、還款到展延，年前的資金需求只需要一指就能輕鬆搞定。

年關將近，1月26日為農曆金牛年最後一個交易日，有資金需求的投資人，可善用「富邦便利貸」方便的借款功能，不因一時的財務需求而賣股求現，錯失未來的增值機會，如欲瞭解更多「富邦便利貸」，可至富邦證券官網查詢，或洽分公司營業員。