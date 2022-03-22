許多人好奇，家中牆壁上有一些「無孔插座」，不知道到底有什麼作用，有行家解答，這些無孔插座其實有它的用途所在，而且位置高低代表有不同用途，答案曝光後讓一堆人驚訝。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片詢問，「房子弄這個到底要幹嘛？完全沒用餒」，從照片中可見是一個無孔插座，貼文一出引起熱議，並獲得廣大迴響，原來不少人都有同樣的疑問。

網友紛紛回應「我家就有三個」、「等你要換線就知道有沒有用了」、「不是給你用的，是給你家電線用的」，還有人笑說「蓋給傑利鼠住的」、「藏私房錢的好地方」、「跟隔壁老王傳話用的」、「打開可以看鄰居在幹嘛」。

有內行人解答，有盲蓋的大概都是預留的備用孔，翻修裝潢時用得上，而且高低位置還有差，高處的是預留冷氣排水，低處是預留線路，通常舊公寓或舊大樓才有，不懂的人會覺得這個沒用，但其實有總比沒有好，否則要用時還要打牆或走明線，不僅更麻煩也不美觀。