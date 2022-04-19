力晶2022藝文饗宴《莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜》及《莊東杰、白建宇與NSO－詩琴致友》音樂會分別24日、30日在國家音樂廳登場，德國波鴻交響樂團音樂總監莊東杰、韓國國寶級鋼琴家白建宇，以及美國印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎得主林品任同台炫技，精彩呈現名家經典。
國家交響樂團（簡稱NSO）19日舉行記者會，執行長郭玟岑在記者會表示，NSO很榮幸能再度跟指揮莊東杰合作，上次樂團與莊東杰合作是疫情之前，經多番的努力下，終於再度攜手；力晶文化基金會執行長詹曼君表示：開春以來，世界紛擾不堪，特別需要音樂慰藉力量，這時候能有這兩場高質量的音樂會，真的很不容易。
指揮莊東杰表示：「睽違三年再度與NSO合作，可說是排除萬難，很開心能和大家見面。也很開心能再次跟林品任合作，我和他是寇蒂斯音樂學院的老朋友，我們之間不用言語就能溝通；蕭斯塔科維契第五號交響曲及柴科夫斯基第四號交響曲都是我很喜歡的作品」。
小提琴家林品任表示：「蕭頌的《詩曲》是受到小提琴家伊撒意委託創作的一首給小提琴與樂團的炫技曲。可聽到這首曲子非常淒美、優美，並富有異國風情，這次和指揮莊東杰及NSO帶來蕭頌《詩曲》充滿歷練感，就像年長者在回憶過去般，帶有淒美色彩，最後則是祥和地結束。兩年半的疫情，相較其他音樂家，我很幸運有大家一直支持著，期待世界回歸正常後，能把臺灣文化和人文精神傳遞給全世界。」
指揮莊東杰和小提琴家林品任是臺灣新一代的優秀音樂家，因疫情關係，減少了與國際音樂家間的交流，透過這兩場音樂會讓大家看見臺灣子弟的才能與天份，讓音樂在疫情籠罩下帶來一絲絲的溫暖。
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