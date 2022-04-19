墩仔腳大地震發生至今已87年，當時造成造成台中內埔逾9成房屋倒塌，庄民傷亡慘重。后里區長賴同一19日邀殉難遺屬及各界舉行追悼法會，提醒民眾記取當年大地震災害，以及防災重要性。
墩仔腳大地震追悼法會上午舉行，在公所後方「大震災內埔庄殉難者追悼碑」前謹備香案鮮花素果，以簡單隆重方式並以最虔誠的心，追悼當時墩子腳大地震殉難者，以撫慰其遺族家屬失去親人的傷痛，並祈求區民平安，風調雨順國泰民安。殉難者家屬代表前鄉長張漢鄒次子張桂碧(聯翔餅店董事長)也出席。
賴同一表示，今年追悼會場特別展出87年前當時大地震后里受到重創的照片，墩仔腳地層下陷整個村落夷為平地，后里鄉民死亡高達1002人，房屋倒塌2398戶，山線鐵路折彎，火車停駛，后農校舍全倒，月眉國校半毀，可謂災害空前。希望藉由災情照片提醒民眾記取地震帶來無情的災害，同時也警示著防災的重要性。
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