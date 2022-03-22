近期零售市場大地震，在超市龍頭全聯去年底宣布收購量販二哥大潤發後，美國財經媒體爆料，台灣家樂福的控制權最有可能由統一買下，統一已獲得優先購買權，最快可能數週內有結果。根據估計，家樂福台灣業務估值至少19億美元(折合約542億台幣)。針對報導，統一集團發言系統則表示「沒有聽說」；台灣家樂福也強調，沒有收到相關訊息。

美國財經媒體引述知情人士說法指出，統一及相關企業原已持有台灣家樂福4成股份，剩下60%股權最有可能賣給統一，據悉這2家公司正在探討相關細節包括融資和反托辣斯在內的潛在交易，交易可能最快幾周內達成。

報導指出，這2家公司協議仍在洽談中，尚未做出最終決定，知情人士說，目前還有其他競標方對法商家樂福的台灣資產有興趣。

統一企業董事長羅智先在本月11日的法說會中被問到有關收購法商家樂福持股時透露：「照著劇本走，時間到就知道」。羅智先曾表示統一擁有優先權，屆時若有什麼事，就是攤在桌子上，統一可以優先選跟或不跟。

統一為台灣家樂福第二大股東擁有近4成股權，家樂福總部占6成，當初雙方談定的合約中，當法方有意退出時，統一會協助退場並買回股權。