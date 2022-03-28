櫃買中心今（28）日召開上櫃指數投資證券（ETN）標的指數資格認可審查會議，審議通過統一證券公司申請之「恒生科指期貨指數」（HSTECH Futures Index）為發行ETN之指數資格認可一案，為國內首檔取得ETN標的指數認可之期貨指數。

櫃買中心表示，該指數係由恒生指數有限公司編製，以香港交易所買賣的近月恒生科指期貨合約為基礎，於近月期貨合約接近到期時進行換倉，換倉於每個月的期貨合約最後交易日前三個交易日開始，至最後交易日前一個交易日結束，共計三個交易日完成。