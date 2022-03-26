響應「國際關燈日」，國內超商龍頭統一超（2912）全台有超過6,300家門市，26日晚間8點半破天荒同步關閉招牌燈1小時，以呼應國際淨零碳排的永續共識。

為響應國際減碳活動「Earth Hour地球一小時」，統一超永續發展委員會主任委員徐光宇偕公司營運及行銷主管，以及合作夥伴荒野保護協會副理事長藍培菁，今天晚間8點半共同象徵性按下關閉門市招牌電源的按鈕，瞬間統一超全台有超過6,300間門市招牌燈同步關閉，為期1小時，具體落實「地球永續你我日常」的永續理念。

此為統一超首度大規模串聯，全台超過6,300間門市同步關閉招牌燈1小時，換算可省下約9,750度電，相當於減少4.89公噸CO2e的溫室氣體排放量。

統一超先前就設定2022年為「永續行動年」，為展現「綠實力」，統一超今年將擴大碳盤查，並率通路之先加入CDP國際碳揭露計畫評鑑，在碳排管理上超前部署、與國際接軌。

統一超已連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，將ESG目標融入零售服務本業，以實踐企業永續發展，連年獲得國際評比高度肯定。

統一超表示，統一超日平均單店消費人次逾千人，與全民日常緊密相繫，推展綠色營運為公司落實ESG永續發展重點之一。2018年起連續四年，統一超取得溫室氣體盤查的外部認證，上千家門市採用節能照明和空調設備，並於物流運輸導入環保車輛，使用取得節能標章的設備與耗材等，相關綠色營運做法均優於法規，並領先市場。

展望今年，統一超將擴大碳盤查範疇，並加入CDP國際碳揭露評鑑，期能藉由多元減碳策略，強化綠色營運競爭力。不僅如此，統一超持續推動多元綠色消費，包括開發「天素地蔬」低碳蔬素食、推出雨林認證濾掛式咖啡、推廣「i珍食」惜食商品、打造便捷的電動汽機車充換電服務，讓消費者在統一超消費的過程，就能無形之中參與減碳行動。