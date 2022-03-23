台灣地處板塊擠壓處，地震出現頻率頻繁，今凌晨規模6.6強震加上後續數十起規模3到5不等餘震，讓民眾相當擔心。學者表示，地震致災程度和人口密度有正向關係，相同規模的地震會為人口稠密的西半部帶來嚴重致災，由於強震出現的周期不確定性太高，具體落實平時防震工作更為實在。

地震測報中心表示，該起規模6.6地震為今年截至目前最強震，是菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊所致，但規模超過6的地震的區域通常位於更偏北方，這次震央位置規模超過5以上地震並不少，但6以上就相當少，預估3天內會有規模5.5以上餘震出現。

台大地質系科學系特聘教授吳逸民表示，過去平均10年就會有災害性地震，但以921大地震為例，發生前確實有一段地震相對平靜的期間，發生後雖然有許多餘震發生，但之後也進入一段大地震較少的期間，這是有觀察到的現象。

吳逸民指出，西半部斷層都是靠近地表，若淺部斷層出現錯動，對我們影響更直接，同樣規模的地震就可能帶來嚴重災害，台灣地震模型能夠評估每個斷層出現地震的機率，但因為我們沒辦法知道下一個大地震何時會來，民眾購屋時只要挑抗震力足夠的房子就必過於擔心，即使出現大地震，房子雖然會被破壞但不會倒塌，不必過於擔心。

台灣地震科學中心執行秘書郭陳澔表示，地震致災程度和人口密度有正向關係，東半部因為地廣人稀高樓少，出現的災害通常不會太嚴重；西半部斷層較淺，以1906年嘉義梅山斷層出現7.1大地震為例，當時造成嚴重災害，但因為以前調查方法不是那麼精準，解析與尺度都會有落差，是否判斷真的有「百年一周期」還是相對困難。

至於是否我們的地震和國外的地震有連動關係？郭陳澔指出，全球地震在某種程度上確實有連動關係，當一個地方出現地震，震波傳送到其他國家或地區時，假如該區域的地質條件相對比較不穩定，那就會產生錯動，但是否會出現大地震還是回歸到地質條件。「就像每個人耐痛程度不同，人就是地區」。

郭陳澔指出，東半部本來就是位於活躍板塊附近，地震活動本身就多，加上斷層較長規模也較大，尤其台灣70%的地震都是出現在東部，因此大地震是可預期的。