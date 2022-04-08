A-Lin新造型辣翻。（索尼音樂提供）

A-Lin（右）在MV裡獻吻。（索尼音樂提供）

A-Lin暌違4年推出全新唱作專輯《LINK》，主打〈聊聊天〉MV邀請近來因《華燈初上》大受歡迎的「阿季」謝瓊煖和演出《天橋上的魔術師》嶄露頭角的實力派新秀初孟軒，與A-Lin同框飆戲，3人成為專輯中與網路世界的LINK。此外，A-Lin在MV中突破出道以來尺度、首次獻出吻戲，整體畫面浪漫唯美，但A-Lin在拍攝當下緊張萬分，甚至頻頻笑場，讓演對手戲的初孟軒數度親不下去，，A-Lin直呼：「很害羞，要扮演人家夢境中的女神。」一旁的初孟軒秒回：「在現實中A-Lin也是我的女神。」

〈聊聊天〉的MV故事靈感來自日本電影《永遠38歲的Erica》，結合當今頻傳的網路詐騙交友題材，呈現現代人與人之間關係疏離，因此在詐騙的背後，往往都有一個寂寞的靈魂，才會讓不肖份子有機可趁，希望大家多多主動關心自己身邊所愛的人，不要被網路世界的假象蒙蔽；A-Lin這次親自上陣演出，在MV中突破出道以來最大尺度，獻出螢幕初吻，讓很少看到A-Lin如此緊張的工作人員都忍不住大笑。而初孟軒也表示自己算是「追星成功」，直說：「能和A-Lin一起拍MV很開心，因為平常去KTV都必點A-Lin的歌曲這次算是一圓身為多年粉絲的願望。」

新專輯中，A-Lin展現不同以往的造型風格，短髮、性感、多變的造型讓人驚豔，在〈聊聊天〉的MV中，A-Lin嘗試過去少見的金色短捲髮，並穿上和好萊塢女星安海瑟薇、名模米蘭達柯爾、歌壇天后凱莉米洛、蕾哈娜和碧昂絲都愛用的倫敦設計師品牌DAVID KOMA的性感小禮服，從胸前一路延伸到右邊腰際的「半裸」鏤空設計，極度大膽又性感當初造型師在定裝時，一度擔心無法穿內衣褲在裡面，怕因此破壞原先的性感設計，不過A-Lin為專輯努力瘦身，成功駕馭這套難度極高的禮服。A-Lin全新專輯《LINK》今起各大數位平台及實體通路全面上架，主打歌〈聊聊天〉MV同日上線。