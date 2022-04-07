黃明志認為做事要高調，做人要低調。亞洲通文創提供

日前黃明志YT頻道被駭，一夜之間60億的點擊憑空消失，氣的黃明志在英國製影片大爆粗口，對駭客的行為予以強烈譴責，過程中經紀公司「亞洲通文創」找尋各種管道與YT聯繫，黃明志不眠不休透過各種努力，終於拿回YT帳號。黃明志發表勝利感言說：「感謝每一位幫助過我們的人，尤其我們徹夜不眠的同事，也感謝YT把整個頻道還原回來！最重要要感謝每一位在我們出事情的時候關心我們，鼓勵我們，支持著我們的朋友們。我們會繼續戰鬥！正義必勝！」。

亞洲通文創表示本來《低調》MV預訂4月8日上架，在一番波折後於8日晚上6：00 MV將如期上架。黃明志分享這首歌想要傳達的想法就是，自己做的事情自己知道，不需要用別人的道德標準來綁架自己。《低調》MV呈現一派輕鬆的氛圍，特別取景小漁村和海邊度假屋，想呈現一種隨性做自己，很佛系的感覺。

《低調》這首歌講述黃明志這些年的心路歷程，「很多人對我的攻擊或不滿，然後覺得我這個人很高調，或者是做事情以及講話口無遮攔，一天到晚在博關注的那種感覺，聽了這首歌應該可以理解我的行為。熟悉我的人都知道，平時我是很低調，一直處於工作狀態，然後也沒有什麼出去，也沒什麼好炫耀的，創作和拍攝佔據大部分的時間。」歌詞在描寫做自己要高調或低調自己判斷，以黃明志來說他的生活哲學就是「做事要高調 做人要低調」。

《低調》MV紀錄黃明志在慈善之旅共捐出了五十萬馬幣（339萬台幣），對黃明志而言，做慈善不管捐多少錢永遠都是不夠的。他說：「這些錢能幫他們的頂多只能一兩個月，或者是可能半個月都不到，所以做慈善捐贈需要很高調的讓大家知道說，原來還有這麼多人和團體需要幫忙，還有那麼多人在默默的耕耘。這些都是需要讓社會大眾知道並去召集大家的力量，透過網路的力量可以讓大家傳達到的事情，所以一定要大大地高調。」