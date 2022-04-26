媒體人周玉蔻因確診在家隔離，但日前她在臉書透露台北市萬芳醫院家醫科主任到府協助PCR採檢，遭質疑享有特權。國民黨台北市議員羅智強認為，這次事件的重點其實不在周玉蔻身上，而是為什麼會有一個可以提供特定人士特權的環境，才是最大的問題。

羅智強今（26）日在《POP搶先爆》接受代班主持人國民黨台北市議員游淑慧專訪，兩人聊到有關周玉蔻在家PCR的話題，羅智強指出自己其實已經很久沒有關心周玉蔻的消息，這次也是因為議會質詢時很多人講到特權問題才有了解。

羅智強認為，此次事件最大的問題不在周玉蔻身上，而是為何會出現一個有特權的環境，並指出目前看起來台北市衛生局與疾管署在互踢皮球，但他認為不管到底是哪邊出了問題，這件事情本身就不應該。

羅智強提到，上周他上吐下瀉病了3天，剛發作時他也很擔心是否確診，所幸快篩後是陰性，但也說若真的陽性就會依照SOP處理，該隔離就隔離，至於一位媒體工作者為可以享有其他民眾沒有的特權，「檢討這個人，我覺得意義相對有限，應該去看為什麼我們提供一個環境，讓這些人有特權，這才是問題！」