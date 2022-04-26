近日疫情狀況急轉直下，單日本土確診數已突破5000人，且這波疫情恐怕還未抵達高峰。港媒評論指出，日前傳出衛福部長陳時中可能在7月被徵召，但若台灣疫情如專家預估在6月抵達高峰，他將被防疫政策問題窮追猛打，甚至可能連帶影響民進黨其他人的民調，質疑民進黨是否真的會「全黨賭一人」。

香港媒體《中評社》今（26）日評論分析，台北市現任副市長黃珊珊因埋頭防疫，支持度穩定往上，因此疫情升溫對黃珊珊來說有助其選舉表現；國民黨立委蔣萬安則因沒有相關光環，無法在這波疫情中取得優勢。

評論指出，與黃珊珊相比，防疫雖然也能讓陳時中被關注，但如今台灣本土疫情急速升溫，台北市長柯文哲更預估年底恐會有400萬人確診、4萬人染疫身亡，且疫情高峰會出現在6月，對於傳出準備在7月徵召陳時中的民進黨來說反而是危機。

評論直言，陳時中在防疫政策上的最大弱點就是「決策太慢」，加上失言問題，屆時投入選舉，其在防疫上的表現恐會被一條一條放大檢視，最嚴重恐會衝擊民進黨其他候選人的民調支持度，加上前台中市長林佳龍也積極布局北市選舉，民進黨是否仍會堅持要徵召陳時中，恐怕還是未知數。