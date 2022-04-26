台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望49.9％、較上月相比下滑1.9％ ；民進黨支持度則重挫近6個百分點。另外、中性選民大幅增加9.5個百分點，創下 2018 年以來的最高紀錄。

最新民調顯示，5成贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成6不贊同，贊同者比不贊同者多14個百分點；13％非常贊同，36.9％還算贊同，23.2％不太贊同，12.4％ 一點也不贊同，14.6％沒意見、不知道或拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，暗示此刻多數人對蔡英文總統領導國家的方式予以肯定，但也有3成6不以為然。

他說，與上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」49.9％，下滑 1.9 個百分點，而不贊同率35.6％，上升2.2個百分點，一來一往，使得贊同比不贊成者多14.3個百分點，與上個月比減少4.1個百分點，意味總統目前整體民意支持度處於下滑的狀態。

他說，過去一個月，蔡總統提出「新台灣模式」防疫，但疫情爆發終究造成7成2人心惶惶，1200萬人擔心工作與所得受到衝擊，人民因防疫付出的物質與精神損失難以估計，再加上這次面對 Omicron 疫情不像過去那麼超前部署， 如快篩試劑貴得離譜、醫治重症藥物不足、疫苗短缺等等亂象，還有俄烏戰爭爆發，面對中共武力犯台的威脅等。

至於台灣人的政黨支持傾向，30.3％民進黨，14.5％國民黨，9.2％台灣民眾黨，2.6％時代力量，2.8％ 台灣基進，0.3％其他政黨合計，38.6％沒特別支持哪一個政黨，1.8％不知道、拒答。

他說，與上個月相比，民進黨支持度重挫 5.8 個百分點，民眾黨支持度下滑 4.3 個百分點，國民黨支持度略增 0.5 個百分點，時代力量與台灣基進支持度奄奄一息。最壯觀的莫過於中性選民，大幅增加9.5個百分點，創下 2018 年以來的最高紀錄，是否有政黨解組的深層意涵，有待後續觀察。

他分析，民進黨此番支持度重挫近六個百分點，並不尋常，可能因為烏克蘭情境效應消散、Omicron疫情危機湧現，加上2022年6都16縣市首長與議員黨內提名暗潮洶湧，激烈廝殺。

他說，國民黨本月支持度14.5％，基本上在谷底躺平，一躺四個月， 沒有起色，顯示百年老黨問題叢生，陳年包袱很重；民眾黨支持度下滑4.3個百分點，等於流失近三分之一支持者，並創下近11個月來最低紀錄，是嚴重的警訊。 時代力量支持度只有 2.6％，是創黨以來最慘的時候。

蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，4成8滿意，4成1不滿意。滿意比不滿意多6.6個百分點；和上個月相比，滿意的人增加0.7個百分點，不滿意的人減少1.5個百分點。