國發會3月底公布2050淨零排放路徑圖，今天是「世界地球日」，國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等重要官員，今上午陪同總統蔡英文共同出席「RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會」；龔明鑫表示，2030年是淨零轉型政策的重要節點，透過12項關鍵戰略計畫的推動，由政府帶動民間投資再生能源，加上儲能系統帶來的商機，預估每年可貢獻經濟成長率0.56個百分點。

龔明鑫表示，政府將陸續推出12項關鍵戰略，很多會開放由民間來參與，再生能源以離岸風電、太陽光電為主，未來8年的投資的金額可能超過3兆元，政府也提供誘因鼓勵企業、民眾汰舊換新，提升節能設備效益，而儲能系統裝置的商機也很大，在政府投資、民間投資以及民間消費帶動下，樂觀期待每年可貢獻經濟成長率0.56個百分點。

不過，追求淨零排放過程中，龔明鑫表示，弱勢族群、中小企業等可能跟不上腳步，國發會也將啟動輔導措施，協助弱勢族群、中小企業一起往淨零的路徑邁進。

蔡英文致詞時表示，政府將在「科技研發」和「氣候法制」兩大基礎上，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型，加速淨零排放發展進程，與民間共同努力。

蔡英文認為，科技進步是全球淨零轉型的關鍵動力，無論是IEA（國際能源總署）或其他國家淨零路徑，長期減碳要仰賴新技術，帶來更多突破；台灣也同步透過修法，啟動「碳定價」及完備「碳盤查」的機制，政府未來將推動「能源三法」的修訂，讓金融業來加速轉型的進程。

對於能源轉型，蔡英文指示，要投入氫能、地熱等前瞻綠能的新興技術研發，搭配綠能的成長、強化智慧電網及儲能設備的發展，以科技力驅動、加速能源轉型的步伐，進而達到2050年發電結構中，再生能源占6成以上、氫氣約占1成左右，再加上搭配碳捕捉的火力發電約兩成，穩健地完成能源轉型。

經濟部長王美花指出，淨零排放是很廣、很困難的工作，首先，要跨產業合作、建立新的商業模式，透過技術創新、法規鬆綁等共四個面向來做努力；經濟部負責能源產業、產業端又有製造業、服務業，零零總總很多業務要一起努力來達成。