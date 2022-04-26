立法院副院長蔡其昌24日獲民進黨徵召確定參選台中市長。蔡其昌發文表示「我準備好了！」強調「將以行動感動台中市民」。對此，曾表態爭取參選的同黨立委何欣純強調，「我一貫的態度、立場，只要蔡英文主席和選對會最後決定徵召誰，我們一定是全力支持。」4月24日蔡其昌確定出線選台中市長，不僅帶動一波討論熱度，連帶也讓他當天網路聲量暴漲。

宣布參選台中市長！蔡其昌網路聲量突竄升

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/26～2022/04/24）統計調查，針對「蔡其昌、盧秀燕」相關議題近一個月的網路聲量趨勢，蔡其昌的討論度於24日出現近期最高點，共1萬509筆討論。掀起這股熱議，主因為民進黨公布徵召蔡其昌選台中市長。消息一出，蔡其昌立刻在臉書貼文信心喊話，表示自已準備好了，同一時間，林佳龍也在粉專發言，強調自己會力挺蔡其昌「我會做他的後盾」。連續幾波攻勢下來，讓蔡其昌在這波討論度中衝上近期最高峰。不過，相較於對手台中市長盧秀燕的聲量總數，蔡其昌的討論度稍顯落後，身為地方首長的盧秀燕，每天議題圍繞在疫情、地方事務，討論度本來就不算太低，再加上隨著選舉腳步逼近，「選戰攻防戰」更是沒停歇，包括日前台中有某小學的期中考題談論到了盧秀燕政績，民進黨拿出來酸轟，從市政、疫情、選戰等等都維持一定的討論聲量，因此盧秀燕近一個月網路聲量總數約比蔡其昌多一倍。

「最常批盧秀燕、最常挺蔡其昌」的人都有他！藍綠台中參選人關鍵領袖排行曝光

進一步觀察分析，最喜歡提到蔡其昌、盧秀燕的網路關鍵領袖到底有哪些人?在蔡其昌的相關議題上，蔡其昌絕對是自己的最大網路關鍵領袖，另外，還一位最佳助選員---林佳龍。民進黨確定由蔡其昌出征台中市之後，林佳龍第一時間即在臉書發文，預祝蔡其昌會替民進黨會贏回台中，同時林佳龍也花了不少篇幅回應外界的疑慮。他表示有很多網友認為他應該回台中選，台中沒有林佳龍不行等等，但林佳龍說「徵召提名已經確定，我也必須跟一路關心我的台中朋友說明。我的想法很單純，並不參雜任何政治算計。」即使PTT論壇有不少網友批評「笑死～砲灰挺砲灰」，但林佳龍的這段「真情告白」，除了助攻蔡其昌，擔任稱職啦啦隊之外，也順勢幫自己創造不少聲量和評價。

身為前台中市長的林佳龍，在藍綠台中選戰這一塊，著墨頗深！不僅力挺自家人，砲轟對手的力道也不小。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析觀察，林佳龍同時也是盧秀燕除了她自己之外的最大「網路關鍵領袖」，不過，討論內容當然多以批評為多，包括台中市政、中捷議題等等，可以說是「蔡其昌的最佳助選員，盧秀燕最大黑粉」。

另外，從排行榜中發現，在藍綠雙方的關鍵領袖名單中，蔡其昌的戰友包括林佳龍、賴清德還有黃國書，幾乎都是同黨同志。反觀盧秀燕她的前十名網路關鍵領袖，藍軍戰友趙少康跟江啟臣，同黨同志名單比蔡其昌還要少，反而是批評者像是陳柏惟、林靜儀等人，因為砲轟力道猛帶起不少聲量，紛紛擠進盧秀燕的網路關鍵領袖名單。同時蔡其昌因為身兼中華職棒大聯盟會長，因此ETtoday運動雲、中華職棒、9.wcwang（球員IG）也替他製造不少聲量。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」