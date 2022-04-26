民進黨前立委今在臉書曝光昨（25日）他和衛福部長陳時中在疾管署見面的對話，沈富雄說，對話完後的結論就是，他和指揮官見面是，「浪費我的時間」。

沈富雄今在臉書披露4月25日上午8時30分，他與陳時中在疾管署見面，對談30分鐘，內容分解惑與建議兩部份；他問陳時中，「你在電話中一再提到『timing』，是否指『時間點』」？陳時中回說，「臨界點」；至於臨界點一到，準備宣佈「共存」還是某程度的「解封」？陳時中表示，疫情與社會能量達到某種平衡的「共存」。

沈富雄還說，他還問，「你主張全人口的15%，也就是360萬人達到自然免疫是『臨界點』，這與專家公認的20%、40%、60%，顯然是低標？」陳時中說，是低標。

至於疫苗一劑、二劑、三劑經時間打折後的防護力不包括在整體免疫力的考量內？陳時中表示，「不包括」；也表示，黑數也不算在360萬內；如果疫情在此波過後再度復燃，陳時中則強調，不會回到「清零」。

沈富雄說，他則建議陳時中，目前迫於形勢，對地方首長、媒體及主流民意所做的各種修正是一種妥協，效果是流程照樣塞車、績效依舊不彰、民怨持續、數字難看。應就整體戰略及修正後的戰術，經一番深思熟慮後，做一次總宣示，菜不可以一盤一盤地端，要整桌一起出菜。

他還建議，防疫措施，無效和做不來的都要斷然停止，不可以停半套，做半套就是死要面子。他完全不同意疫情緩步上去，傷害較小，像今天某大報的頭版頭條說：指揮中心預估尖峰確診約4~5萬，以此速度要達到360萬，那就不知要拖到何年何月。上坡慢，下坡更慢，短線求心安，長線成災難。

他還對陳說，對專家們偏頗的誇大言論，當天即應出面指正，像小孩的死亡數，李秉穎說是100人，黃立民說50人；人民的容忍數卻是小於1；今天的困境有幾分像封建時代的大姑娘心裡好想嫁人，卻羞答答地說不出口，「共存」一點不丟臉，醫療能量絶對足夠，病毒無心，人卻茫然無所適從，執政黨及中央團隊要負最大責任。

他說，如果設定360萬人是「臨界點」，其實180萬就可以了，因為上坡時醫療能量能夠承受，則下坡時當然更沒有問題，因此，還是以峰頂轉折點為臨界點較為妥當，不要死咬一個數目。