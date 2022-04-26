上海本輪疫情嚴峻，上海市疾控中心副主任孫曉冬指出，導致本輪本土疫情的新冠病毒，絕大部分為Omicron病毒BA.2型和BA.2.2型，本輪疫情病毒傳播有三大特點，包括傳播速度快、傳播力強、隱匿性強，目前累計感染者已超過50萬。

上海市今（26日）舉行新冠肺炎疫情防控工作記者會，針對此次病毒傳播的路徑、特點為何？孫曉冬指出，截至目前，上海市疾控中心病毒基因測序結果顯示，導致本輪本土疫情的新冠病毒，絕大部分為Omicron病毒BA.2型和BA.2.2型，這一波疫情的發生、發展，也完全符合人類現已掌握的Omicron的特點，這也和國內外其他地區由Omicron所導致的疫情特點基本上是一致的。

他列出三大特點，包括：一、傳播速度快：與Omicron所導致感染的潛伏期短有密切關係，平均潛伏期3—4天，在未被發現的情況下，一周之內就可以傳2至3代，尤其是在早期，此次上海的疫情始於2月底，至3月中旬累計超過1000例，大概差不多用了半個多月的時間；但到3月下旬累計超過10000例，翻了10倍，只用了10天左右；到4月上旬累計超過100000例，再翻10倍，也只用了10天左右；代表在本輪疫情的早期，疫情是按照幾何級數的增長幅度在增加，且用時很短，截至24日，累計數已超過50萬。

二、傳播力強：國內外的研究表明，Omicron的傳播力要大於流感和此前的新冠病毒的其他變異株，如果在沒有防護措施的情況下，一個人平均可以傳播9.5個人，在本市的一些人口密度大、人員容易密集的勞動作業場所所發生的聚集性疫情中，就呈現出這一典型的特徵。

三、隱匿性強：尤其是無症狀感染者比例高，在本市的疫情中，無症狀感染者的比例達到了90％左右，以近10天公佈的數據為例，高的有93％，低的也有85％，而即便是有症狀的病例，其症狀也相對較輕，主要是流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛等，患者往往會誤以為這是普通感冒或者是季節性流感，而導致未及時就醫，這也會使得在疫情的早期，醫療機構能夠及時發現的病例數大幅減少，甚至是較長時間後才會發現疫情，即容易造成隱匿性傳播。

孫曉冬說，總結來看，正是由於Omicron自身的特點，所以在本輪疫情的早期，等發現陽性感染者的時候，疫情其實已經在一定範圍內發生了隱匿性傳播，然後又進一步透過批發市場、菜市場、集體單位等人群聚集場所快速擴散，直至在較短時間內進一步引發了社區的廣泛傳播，從而導致目前的疫情狀況。

他續指，雖然近期疫情仍在高位波動，但今天報告的陽性感染者數量，總數較昨天又有了進一步減少，達到了2000多例，減幅達13％，這也是自疫情出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次；且90％以上的新增陽性感染者是在封閉管控期間或集中隔離期間被發現的。而目前疫情持續在高位波動的主要原因是部分中心城區中的老舊居民小區、城鄉結合部的城中村和大型企業等重點地區和場所，由於客觀條件的限制，管控難度較大，加上病毒的上述特點，極易形成交叉感染和聚集性疫情。不過，上海目前已展開針對性的攻堅行動，透過採取加快密接人員轉運、強化風險人員篩查、環境清潔消毒等措施，多管齊下，全力遏制疫情傳播。