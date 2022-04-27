兩名政府消息人士告知路透，如果對俄羅斯石油實施禁運，義大利考慮暫時地將盧克石油(Lukoil)控制的煉油廠ISAB收歸國有，作為可能的應對選項之一。

據了解，義大利工業部長Giancarlo Giorgetti計畫在周四的內閣會議開會時，提出將ISAB的國有化作為政策選項。

但Giorgetti的辦公室表示，ISAB煉油廠國有化目前不在議事日程上。儘管各方對「此舉在該地區的社會影響感到擔憂」，然財政部正在對此事進行審查。

歐洲在石油和天然氣禁令問題上仍存在分歧意見。烏克蘭、波蘭和立陶宛等國支持禁止從俄羅斯進口石油和天然氣，而德國和匈牙利則反對立即實施禁運。波蘭和保加利亞已確定將切斷俄天然氣供應。

ISAB是義大利產能最大煉油廠，負責加工和處理原油。該公司有30~40%原料來自於俄羅斯，其餘來自國際市場。ISAB位於西西里島，關閉該煉油廠將影響該地區的就業和成長。

CGIL工會的地方官員Fiorenzo Amato表示，目前沒有生產中斷問題，但他承認，如果停止從俄羅斯進口石油，該廠可能會陷入麻煩。