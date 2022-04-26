5名交易員表示，在要求以盧布支付款項後，俄羅斯石油(Rosneft)未能在大規模的招標活動中出售石油。此也意指著，俄羅斯石油需要設法透過私人交易，將石油轉移到亞洲買家。

西方對俄羅斯實施全面制裁，此次招標的流標也凸顯出，俄羅斯石油在石油銷售上越來越困難。

自今年3月以來，俄羅斯公開承認，由於西方制裁，俄國面臨一些石油出口問題。但俄羅斯承諾加強與亞洲合作，以分散一部分對西方的石油銷售。

歐盟還建議成員國，不要屈服於俄羅斯總統普丁以盧布支付從俄羅斯進口的天然氣費用的要求。

歐盟對俄羅斯天然氣的依賴程度，遠超過對石油的依賴。分析師和經濟學家表示，對俄羅斯天然氣的全面禁運將使歐洲大陸深陷衰退。

交易員們表示，多數歐洲石油公司或貿易商都在逐步暫停從對俄羅斯石油的採購。

另一位熟悉俄油競標情況的消息人士表示，競標的主要目標是「向市場宣佈盧布支付要求」，目前該要求已經達成。