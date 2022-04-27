法國總統大選24日的決選結果出爐，現任總統馬克宏當選連任，耶魯大學博士郭正亮預測，馬克宏優先選項一定是先壓抑通膨，最重要的就是搞定俄烏戰爭，否則通膨會無限制上漲。

法國總統大選24日的決選結果出爐，現任總統馬克宏以58.54％得票率，擊敗得票率為41.46％的極右翼政黨「國民聯盟」候選人雷朋，成為法國20年來首位當選連任的總統。馬克宏誓言要成為「所有法國人的總統」，包括那些沒有投票給他的人。

俄烏兩國領導人，也向馬克宏道賀。烏克蘭總統澤倫斯基在推特上發文，稱馬克宏為「烏克蘭的真正朋友」。另據克里姆林宮25日聲明，俄羅斯總統普丁發電報給馬克宏說：「我真誠地祝願你在國事活動中取得成功，以及身體健康。」馬克宏是俄軍入侵烏克蘭以來，少數幾個與普丁接觸的西方領導人之一，試圖透過談判解決衝突。

前民進黨立委郭正亮26日在《新西蘭華人電視台TV28》接受訪問時表示，馬克宏優先選項一定是先壓抑通膨，最重要的就是搞定俄烏戰爭，否則通膨會無限制上漲。所以馬克宏選後第一件事就是結合德國總理蕭茲努力介入斡旋。法國目前還是歐盟輪值主席，可以名正言順做這件工作，力度會變大，也預言法德美的分歧會逐漸浮上檯面。因為馬克宏對美國也很有意見，也是歐盟裡面最反對英國的國家。

至於芬蘭傳出最快於5月中旬申請加入北大西洋公約組織（NATO）一事，郭正亮分析，芬蘭與俄羅斯有非常長的邊界，芬蘭灣有一重要城市叫聖彼得堡，相當於俄羅斯的上海，俄羅斯出口有6分之1是經由聖彼得堡。如果芬蘭也加入北約，俄羅斯波羅的海艦隊等於廢了，俄羅斯不可能讓這個情形發生，因此在芬蘭加入之前，俄羅斯會有相當大的軍力示威。