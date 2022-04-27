俄烏戰爭持續逾2個月，引發全球關注。淡江大學國際事務副校長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授王高成表示，成功連任的法國總統馬克宏跟俄羅斯總統普丁的關係，沒有極右派對手雷朋（Marine Le Pen）好，所以戰爭應會拖得比較久；至於戰爭何時落幕，馬克宏與美國及多數西方的立場一致，就是絕不會讓烏克蘭落敗求和。

針對法國總統大選，俄羅斯媒體25日引述克里姆林宮說法稱，普丁已對馬克宏發送致賀訊息。對此，王高成26日接受香港媒體《中評社》訪問表示，馬克宏連任至少不會對俄羅斯有利，因為若是雷朋當選，對北約與歐盟的參與必會減弱。

王高成指出，馬克宏雖然對俄烏戰爭而言非關鍵角色，旦他是少數能跟普丁直接對話的人之一，所以馬克宏的連任可能導致戰爭延長。

王高成進一步分析，法國將繼續支持烏克蘭應戰，馬克宏同時也能扮演與俄羅斯溝通、調停、斡旋的角色。但值得注意的是，法國的這個角色很多國家都能扮演，馬克宏的立場又跟大家差不多，這就會讓戰爭時間持續拉長；對於法國與美國、多數西方國家而言，不是一定要戰爭打下去，而是無論如何至少不能讓烏克蘭落敗求和，這也是馬克宏絕不會違背的立場。