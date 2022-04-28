中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在昨天記者會上預告今天本土確診人數破萬，創下疫情爆發兩年多以來新高。今早傳出暴增逾1.3萬例本土個案，陳時中將於下午兩點召開記者會，說明最新疫情。

今天也是快篩試劑實名制上路首日，卻有許多藥局一早營業連不上健保系統，發生當機慘劇，但門口已有民眾大排長龍，不知今天要怎麼賣快篩試劑。