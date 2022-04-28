傳本土確診今破1萬3 健保系統當機 指揮中心下午說明 09:362022/04/28 中時新聞網 莊楚雯 、 楊雅婷 、中時、 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快篩試劑實名制上路首日就出包，藥局電腦連線當機無法順利登入，民眾只能等待。 （王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在昨天記者會上預告今天本土確診人數破萬，創下疫情爆發兩年多以來新高。今早傳出暴增逾1.3萬例本土個案，陳時中將於下午兩點召開記者會，說明最新疫情。 今天也是快篩試劑實名制上路首日，卻有許多藥局一早營業連不上健保系統，發生當機慘劇，但門口已有民眾大排長龍，不知今天要怎麼賣快篩試劑。 快篩今開賣 健保系統大當機 藥師、民眾崩潰 快篩實名制今開賣！6規則QA一次看「身分證雙號先搶」 #指揮中心 #本土確診 #健保系統 #當機 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土確診今破萬？醫曝單日10萬時間點 雙北這天達高峰 08:282022/04/28 生活 比升息更強的兇手現形？小心房市暴殺關鍵是它 05:002022/04/28 財經 歐洲要擺脫對俄能源依賴 老美不出手相救關鍵曝光 07:052022/04/28 國際 實聯制即起廢除 鄉民炸鍋最恨這一點 09:292022/04/28 政治 聯博股債投資實力雙全 再奪金獎 04:102022/04/28 產業特刊 國台辦批雙標 陸委會：大陸疫情多點傳播 04:102022/04/28 產業財經 遠見雜誌 分析台灣社會大脈動 04:102022/04/28 產業．科技 未上路先當機 快篩實名制恐擾民 04:102022/04/28 生活新聞 輝瑞新冠口服抗病毒藥物禁忌多 不能與10類藥物一起吃 05:162022/04/28 健康 基隆女確診2天家中病逝 女兒哀慟：視訊引魂7次才成功 08:512022/04/28 社會 獨特多重基金經理制度 資本集團獲肯定 04:102022/04/28 產業特刊 快篩今開賣 健保系統大當機 藥師、民眾崩潰 09:032022/04/28 生活 觀念平台－從溫管法到氣變法 台灣淨零永續的未來 04:102022/04/28 專題周報 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。