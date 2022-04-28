快篩實名制今上路，規定不能一人拿多張卡片代領，引起網友討論，有些人崩潰地說，替無法親自出來買的親友購買，結果好不容易輪到自己卻被告知一人一卡只能買一份，這樣要怎麼辦？另也有網友吐槽說，這沒啥好吵的吧！本來就是要公平，真的想幫家人也代購，可以重新排隊啊！

一位民眾在《全台門市快篩資訊分享群》詢問說「我們這邊的婆婆媽媽在藥局吵著能不能代領這件事情，但有健保卡的話應該可以代領吧？」另有家長也崩潰詢問能否帶領，如果不行的話，家裡面有小朋友的怎麼辦？

相關問題引起網友熱烈討論，「排隊一次只能用一張卡，另一張要重排，跟之前口罩實名制可一次用多張卡不同」、「剛看到一位媽媽自己買了一盒，另拿兒子建保卡就被拒絕買第二盒了」、「希望可以像之前口罩那樣，登記以後買就可以了，現在這樣好麻煩」。

另有網友分享住家附近的藥局公告說，藥局每日有78份的快篩實名制可以賣，每份5劑共500元，可以代購「認卡不認人」，因為相信民眾不會太超過，加上有些人就是真的無法親自出來買或是需要上班。

也有網友說，本就規定一次只能買一盒，萬一有人來拿著10張健保卡，那後面辛苦排隊的人做何感想？想幫親友代購沒問題，可以拿很多張健保卡，不斷重新排隊，這樣別人也無法說什麼。「有規定一人只能排一盒，領到還要買得再去重排」、「藥局給方便也不是應該的，希望多點公平」。

而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨已經提醒，快篩實名制雖然採取「認卡不認人」的規定，但大家要記得遵守一人一卡買一份的規定，不能一次拿多張卡片購買。