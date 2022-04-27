現在仍有不少家庭相當傳統，要求子女的另一半必須「門當戶對」，若是不符合要求，就會百般刁難對方。外國一名女子準備和男友家人出國度假，未料在機場的時候就不斷被男友媽媽出言諷刺，甚至替全家人都買頭等艙機票，唯獨她是免費兌換的經濟艙機票，最終地勤的一句話讓女子看清這家人的本性，當場和男友分手，瀟灑轉身離開。

根據《獨立報》報導，一名女網友在論壇《Reddit》發文，抱怨被男友媽媽瞧不起，她透露自己是一名護理師，父母則是藍領階級，而男友媽媽一直認為她的職業配不上，還嫌棄她的家境貧窮，從以前就已經感受到男友媽媽對她的不友善。

某次PO主和男友全家人出遊，卻慘遭男友媽媽排擠，對方幫自家人買了7張頭等艙機票，卻只給PO主一張免費兌換來的經濟艙機票，還出言狠酸：「你應該很習慣了吧」，暗示她坐不起頭等艙，甚至諷刺：「你能有一張免費的機票應該要懂得感激了」，PO主見男友一家人快速通過頭等艙的貴賓通道，而自己只能默默在經濟艙的隊伍中排隊，整個過程中男友都沒有來陪她，也沒有替她說話，心有不甘的PO主只好強忍著淚水。

然而輪到她託運卻發現行李超重，還得自己支付超重費用，當她掏錢出來時，看見男友媽媽得意洋洋的表情，讓她的情緒瞬間崩潰，把所有憤怒都發洩在地勤人員身上，並開始哭泣，對方很快就察覺不對勁，不但耐心安慰PO主，還勸她不要和這一家人去旅行，「因為他們瞧不起你」。

PO主聽完地勤人員的建議後，立刻拿起行李離開隊伍，跑去向男友哭訴自己是如何被他媽媽對待，但男友完全不認為媽媽的做法有問題，她只好當場和男友分手，讓他們一家人尷尬，並罵了男友媽媽一句髒話就轉身離開。之後PO主不斷接到男友打來的電話，指責她怎麼能這樣對待自己的媽媽，還在出發前一刻反悔，浪費大家的時間和金錢。

文章一出，立刻引發迴響，網友們都認為PO主並沒有做錯，也十分認同地勤的說法，「地勤人員是對的，如果你上了飛機，你的整個假期就會像在機場的狀況一樣度過，為自己挺身而出絕對是正確的決定」。