台中一名男子在網路上結識女網友後，一起同居交往後並發生多次關係，未料男子卻想大享齊人之福，又找來前任女友同住在租屋處，引發女網友不滿，拒絕男子任何求歡，但男子不滿，藉機與女網友及前女友一起喝酒，連續兩個晚上，恐嚇女網友「找兄弟開槍打死妳」，讓女方心生畏懼後性侵，法官審理後依強制性交，判刑2年6月，可上訴。

根據判決書，該名男子於民國110年1月初，透過交友軟體認識A女，雙方結識後，男子同意A女借住在她另一名友人的共同租屋處，同時表示想要與她交往，當天兩人就發生性關係。

未料男子隔幾日，要求自己的前女友攜帶衣物等物品前來同住，事後引起A女因此表明不願與他繼續交往並發生關係，但事後卻仍與男方有往來。

去年1月間，A女與男子及他的前女友等人一起在房間喝酒，男子趁前女友喝醉之際，想要和A女發生關係，但是遭到拒絕，他竟先徒手毆打A女，並恐嚇稱：「妳敢不要嗎？妳最好配合，不然把妳抓去新竹，通知兄弟用槍把妳打死。」然後硬上。

隔日，男子又利用同一手法，恐嚇女方稱：「如果妳敢不要，就通知竹聯幫的用槍把妳打死」，讓女方心生畏懼，又遭到性侵得逞。事後女方無法忍受，逃離男子住處後報警。

法院審理後，法官認定，男子與女方透過交友軟體認識後，雖有徵得女方同意而交往，但經過女方見男子邀約前女友到租屋處居住後，拒絕與男子再發生性交行為，男方竟以強暴、恐嚇方式對女方性侵2次，事後女方毫無和解意願願，請求法院依法判決，依強制性交，判刑2年6月，可上訴。