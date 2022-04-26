林姓男子和情敵王姓男子談判破裂，開槍打穿王姓男子右臂，擊中同行王姓友人致死，一審認定林男殺人判16年，二審法官認為是王男誤觸板機，依過失致死罪輕判林男4年6月。最高法院發回更審，26日更1審再度逆轉，認定林男開槍殺人無誤，依殺人罪判14年，仍可上訴。

林男與王男有5萬元債務及感情糾紛，2020年3月30 日一早兩人相約在鳳翔公園談判。林男特地找來王姓友人助陣，談判一開始就破局，雙方爆發激烈衝突，過程中林男開槍擊中王男右手臂，子彈卻貫穿、打中王姓友人左後背，導致王姓友人枉死。

一審高雄地院認為，林男蓄意朝王男開槍，害王姓友人枉死，依殺人罪判16年，槍砲部分處4年，併執行刑19年6月。二審高雄高分院認為，林男與王男兩人扭打時，王男誤觸板機，導致林男的王姓友人枉死，改依過失致死罪判林男4年6月，槍砲罪部分確定，王男則有過失致死罪嫌。

此案最高法院撤銷發回更審，更一審時林男依然否認殺人，強調是王男誤觸板機。但王男反駁，他與林男扭打時突然聽到一聲槍響，他回頭一看，發現當時林男正拿著槍，才會上前奪槍。

法官認為，除非當時是林男手握槍管、槍柄和板機朝向王男，才有可能讓王男誤觸擊發子彈。但證據顯時，林男始終持槍，認定林男說謊。審酌林男犯後未與王男及王姓友人家屬和解，認定林男開槍殺人，再度重判14年，褫奪公權7年，全案仍可上訴。