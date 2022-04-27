嘟嘟與聖結石結婚多年。（嘟嘟提供）

EBC噪咖網路節目《小姐不藏私》今（27日）播出最新一集，派翠克與嘟嘟、張琳、Mia一起吃火鍋聊八卦，派翠克更親自下場服侍小姐姐們，先是化身店員表演撈麵，下一秒又成為變臉演員，各種不計形象的搞笑變臉。只見派翠克頭上套著浴帽，腰上掛著喇叭甩麵出場，又是邊跳舞邊拉麵，還把麵條當跳繩跳，讓一旁的Mia傻眼問「這樣麵條還能吃嗎？」

派翠克笑說他一直很想體驗拉麵，知道要吃火鍋就覺得圓夢的機會來了。「我立刻說我要一個喇叭掛在腰上，而且麵不能事先拉好，我要自己拉，那天就是我的處女拉麵秀了。」最後他拉起襯衫來當作切換斗篷，使出川劇變臉，模仿小S、製作人B2跟各種名人，還因為把襯衫解開，所以每次變臉都會搞笑露點，讓所有人哭笑不得。

節目中嘟嘟還首次公開曾跟聖結石爆發激烈爭執，甚至差點引發婚姻危機的獨家秘密！有次嘟嘟跟聖結石通電話討論工作，但講著講著卻開始大吵。且他們每次吵架，聖結石常常會說「我覺得現在的談論是沒有意義」，覺得她講不聽，嘟嘟一聽就會瘋狂延伸，想著「所以你覺得跟我講話是在浪費時間？你覺得這一切沒有意義嗎？我們的婚姻是沒有意義的嗎？」而因此更加崩潰。

最後聖結石乾脆掛掉她電話，她立刻生氣回撥，卻被老公封鎖，讓她又震驚又生氣。「我的電話、臉書、LINE都被封鎖，當下我直接被氣哭。結果我回到家，他竟然離家出走了」，最後聖結石甚至是發E-mail給她，寫說他需要自己靜一靜，就一個人跑去住airbnb，一個禮拜後才回家，讓嘟嘟超無言。《小姐不藏私》每周三晚9點在《小姐不熙娣》FB、YouTube平台首播上架。