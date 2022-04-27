台灣本土案例狂飆，被匡列居家隔離的人數也越來越多。一位民眾爆料，他曾在國外確診過，日前因為工作的學校有兒童染疫而去醫院採檢，上周六收到醫院發送的陽性通知，連繫衛生局以後，對方表示要2天的時間判讀他是否確診，結果出爐後會再發送相關指示，但他至今都沒收到通知，而同住的室友們超級崩潰，完全不知道該怎麼做才對。

一位民眾爆料說，他工作的學校裡有兒童染疫，但不是他的班級，學校為了保險起見安排他去醫院採檢，上周六（23日）收到陽性的結果，他主動連繫衛生局，對方表示中央需2天的時間來判讀他是否確診，因為他先前曾在國外確診過，倘若結果真是確診，他們將會傳遞下一步的指示。

該民眾表示，在確切結果出爐以前，衛生局只說讓他盡可能的待在房間裡面，三餐與生活必需品請同住室友協助，而室友們則先採自主健康管理，且雖然沒有收到檢測簡訊，還是要先自主篩檢。

該民眾透露，當初說的2天早就過去了，今（27日）他仍然沒有收到任何指示，而同住的室友也沒有接獲任何通知，讓大家都很崩潰，完全不知道下一步要怎麼做才對，即使知道同住者PCR陽性，但只要沒收到通知就可以如常生活嗎？還是必須先自主應變或自主隔離呢？但確診通知和居隔通知，到底要什麼時候會來？

該民眾多次嘗試連繫衛生單位尋求下一步的指示，但都無果。而同住室友紛紛自主快篩或到醫院PCR採檢，目前結果都是陰性，也沒有人出現相關症狀，但該民眾到底算不算「確診」，這個答案沒弄清楚前，其他室友的公司根本不敢放行讓他們回崗位工作。「到底要等多久？公司完全不敢放他回去工作」、「自主應變隔離與快篩了，我們到底該怎麼做？」