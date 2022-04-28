快篩實名制今正式上路，民眾只要拿健保卡到指定藥局就能買到一份5支售價500元的快篩試劑，也是繼口罩國家隊後，再由政府主導的快篩國家隊，但還是有民眾認為，政府一支100元的價格還是太貴了，大酸生意很賺，更有人轟「歐洲可是一支1歐元（約新台幣31元）」、「實名制其實就是白手套」。

「要出門就要花100元」一名網友在臉書《爆怨公社》表示，快篩實名制一份5支的快篩試劑賣500元，等於一支要價100元，「天啊，好貴！當初應該去搞進口醫療器材的生意才對，比賣吃的還賺」，且誇張的是，比起市價一支約190元，消費者還感謝政府賣那麼便宜，爭相購買。

原PO分析，認為快篩國家隊很賺是因為「強迫消費+有政府公定利潤=不怕競爭=沒有價格戰」。

對此，許多網友認同原PO看法，紛紛留言：「香港一支不過才台幣50元，台灣人坑殺台灣人政府是兇手」、「政治就是這麼讓人吐口水，他們覺得便宜，歐洲可是一支1歐元」、「目前問到的國外的親友買一支約台幣50元」、「進一億支至少賺進50億，誰發國難財其實很明顯」、「沒錢的真的只能擲筊問神明是陰還是陽了啊」、「500元也是種負擔欸」、「用你的納稅錢收購快篩，再賣你100元，謝主隆恩」。

但也有人緩頰，認為比市售的快篩試劑價格，國家隊的價格1支100元已經親民許多，「我老公前幾天在藥局買到5支1800的，5支500當然便宜啊」、「你可以不要買」、「一支100算便宜，之前去藥局問要200多塊」、「連100都花不起真的別出門」。