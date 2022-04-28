大陸《人民日報》用戶端28日報導，復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組成員、大陸國務院聯防聯控機制臨床救治專家組成員鍾鳴，是大陸75後的國家級專家，作為最早逆行馳援武漢的上海專家，兩年多來，他頻頻出現在很多重大疫情現場，輾轉揚州、莆田、哈爾濱、鄭州、吉林等地救治重症患者。上海此輪疫情爆發，鍾鳴再被委以重任——憑著豐富的「戰場」經驗和專業水準，投入老年重症群體的一線救治。中共黨媒專訪時，鍾鳴強調，堅持「動態清零」總方針不動搖，堅持生命至上、科學防控，一個重要方面，是努力構築起疫情期間保護老年人的醫療屏障體系。

中共黨媒《人民日報》旗下「大江東工作室」報導，鍾鳴表示，仍處於攻堅階段的上海疫情防控，必須堅持「動態清零」總方針不動搖。過去兩年多，「動態清零」取得非常好的成績，用不大的成本，換取了豐碩的防控成果。

隨著病毒變異，傳染性增強，毒性減小變弱，為什麼還要繼續堅持「動態清零」？因為還沒做好準備。比如定點醫院，突然接幾個，甚至10個、20個、100個感染新冠的重症病人，有能力治療。但如果一下子來了1萬個，會不會衝垮既有的醫療資源？放到整個上海、整個中國，醫療系統有沒有做好充分準備，會不會發生嚴重醫療擠兌？整個社會將會承受什麼？一定要從全域角度考慮，特別要為脆弱人群考慮，是否為他們準備好了保護屏障？

因此，要用有限的視窗期，以科學防疫為指針，迅速而縝密地建立起全社會的防控屏障，尤其要建立起針對老年人群、針對養老機構的，高效應對新冠病毒感染的醫療秩序。

鍾鳴分析，上海這波疫情在重症救治方面的特殊性，這次擴散蔓延的是Omicron變異株，與他 「打過」多次的Delta變異株相比，感染者大多無症狀，即便有也是上呼吸道症狀。而Delta變異株侵襲下呼吸道的機率較高。

此前鄭州發生的疫情，既有Delta變異株，也有Omicron變異株，救治醫生分成兩組，一組救治Delta株感染者，一組救治Omicron株感染者。他當時在Delta那組，醫生們都忙得不可開交，後者則輕鬆得多。目前，從他負責的老年人集中的定點醫院看，完全因為Omicron毒株致死的病人沒有發生一例，大多是基礎病引發。

上海這波疫情，完全不一樣。上海人口太多，難有緩衝餘地。新冠病毒感染直接導致的症狀不重，對鍾鳴而言，更重要的，是建立針對養老機構的救治秩序。如何更廣泛地建立最適宜老年群體和養老機構在疫情下的醫療秩序，是必須面對的一大挑戰。

鍾鳴指出，加強對養老機構的保護非常重要。首先，要提高老人的疫苗覆蓋率。其次，養老機構的佈局，要按照疫情防控要求，以科學和專業的原則進行大力調整。

鍾鳴強調，不具備醫療救治能力的養老機構，一定要重點加強對護工的嚴格閉環管理，讓熟悉老人護理的護工隊伍保持穩定，培養其院感意識，這是老年病人能夠就地治療的根本保證。