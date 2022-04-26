立法院長游錫堃今（26日）出席「2022台灣醫療科技展啟動發表會」，游致詞時表示，台灣醫療科技展推動至今短短6年，不只躋身6大國際展之一，更是公私部門協力推動「大健康產業」的重要平台，去年疫情嚴竣仍吸引超過18萬的參觀人次，藉此打造台灣下一代的護國神山。

游錫堃表示，很高興能以台灣醫療科技展大會主席身分參加「2022台灣醫療科技展」啟動發布會；台灣醫療科技展推動至今短短6年，不只躋身6大國際展之一，更是公私部門協力推動「大健康產業」的重要平台，成功串聯醫療、資通訊及生醫產業。

游錫堃表示，即便去年疫情嚴竣，會展仍吸引超過600家海內外醫療院所，總計超過1850個攤位、超過18萬的參觀人次，是疫情下亞太唯一規模成長超過15％的會展，顯見台灣在全球醫療科技中扮演重要角色。

因此，生策會今年再度號召國內外相關產業業者來台參訪，共同啟動全球醫療科技動能，一起面對後疫情時代下的各項挑戰。

游錫堃最後感謝政府各部會的協力合作，包括衛福部超前佈署了「台灣醫療科技線上商機平台」；經濟部拓展各國供應鏈商貿合作；科技部積極協助醫療創新創業；以及農委會推動農業生技升級、轉型發展健康產業。相信在大家共同努力下，「2022台灣醫療科技展」將推動台灣朝醫療數位轉型樞紐邁進，打造台灣下一代的護國神山。