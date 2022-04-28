地牛翻身！今（28日）上午8時42分高雄市桃源區發生規模4.1地震，地震深度5公里，震央在高雄市政府東北方80.6公里，最大震度4級。各地區最大震度：高雄市4級、台東縣2級、台南市1級、南投縣1級、嘉義縣1級、花蓮縣1級。

05：30台東近海規模4.7地震 最大震度4級
高市府APP達17個挨批難用 擬推市民卡整合
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