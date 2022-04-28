南台灣超淺層地震 規模4.1 高雄震度4級 08:522022/04/28 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄地震。（圖／翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今（28日）上午8時42分高雄市桃源區發生規模4.1地震，地震深度5公里，震央在高雄市政府東北方80.6公里，最大震度4級。各地區最大震度：高雄市4級、台東縣2級、台南市1級、南投縣1級、嘉義縣1級、花蓮縣1級。 05：30台東近海規模4.7地震 最大震度4級 高市府APP達17個挨批難用 擬推市民卡整合 #地震 #高雄 #天氣 #台灣 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富鴻網聯手12家新創公司 聚焦5G聯網商機 19:542022/04/26 財經 高市府APP高達17個 挨酸難用 04:102022/04/28 地方新聞 南台灣房市降溫 這區跌最慘！專家道破貪婪者炒作內幕 05:002022/04/27 財經 中央定調不公布足跡 陳其邁：選擇性公告高風險地點 10:532022/04/26 生活 搶攻高雄5G商機 富鴻網加速器12家新創團隊亮相 19:422022/04/26 寶島 傳高雄暴增逾300例 議會總質詢到一半陳其邁突告假 10:352022/04/27 生活 機車掉進屏東大鵬灣 醉男卻找高雄警尋車 04:102022/04/28 地方新聞 捷運聯開第三部曲O13招商案 萬坪公園捷運開發 共創東高雄質感森活 11:252022/04/27 房市新訊 高雄荔枝減產 玉荷包上看每台斤300元 04:102022/04/26 生活新聞 賴清德訪高雄大學 盼疫情軟著陸 18:132022/04/26 政治 高雄券帶動5倍券消費落地 估創逾233億元效益 19:552022/04/26 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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