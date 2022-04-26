賴清德訪高雄大學 盼疫情軟著陸 18:132022/04/26 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德26日到高雄大學演講，他在演講後接受學生提問。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德26日到高雄大學參加卓越講座演講，他在會後接受學生提問時說，對於和病毒共存，他說，新的病毒Omicron傳染力很強，這場戰爭已經持續3年，各國政府都已經兵疲力盡，動員力量沒法像以前一樣去防堵病毒，採取的策略都大同小異。 賴清德表示，台灣新的防疫策略就是希望防疫與經濟發展並重，疫調從精準疫調變成重點疫調，以篩檢取代隔離，希望能讓疫情軟著陸，變成一個新的常態。 北京疫情燒 朝陽、海淀啟動普篩 彰化＋85 其中21例疫調中 縣內感染擴及營區校園 #高雄大學 #疫情 #賴清德 #軟著陸 #疫調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》大陸新一波疫情和防疫政策對經濟的影響 04:102022/04/26 財經要聞 兩岸疫情燒 16檔復工股臉綠 04:102022/04/26 證券．權證 台股體質穩健 證交所 籲投資人理性面對震盪 04:102022/04/26 證券．權證 鴻海昆山兩廠染疫停工 04:102022/04/26 財經要聞 綠縣市長力挺 林右昌籲取消電子圍籬 04:102022/04/26 政治要聞 難逃疫情波及！ 艾成臉書忍痛宣布結束了它 15:342022/04/26 娛樂 疫情受惠股 宅配通東洋相對抗跌 04:102022/04/26 證券．權證 疫情毀了旺季 陸黑色系期貨重摔 04:102022/04/26 財經要聞 拋震撼彈！黃珊珊：5月中北巿單日恐增近10萬確診 14:512022/04/26 生活 台東今日＋21 籲中央撥補快篩試劑 16:052022/04/26 生活 陸港觀盤－疫情變化左右盤勢 打底中現曙光 04:102022/04/26 全球財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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