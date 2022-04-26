副總統賴清德26日到高雄大學參加卓越講座演講，他在會後接受學生提問時說，對於和病毒共存，他說，新的病毒Omicron傳染力很強，這場戰爭已經持續3年，各國政府都已經兵疲力盡，動員力量沒法像以前一樣去防堵病毒，採取的策略都大同小異。

賴清德表示，台灣新的防疫策略就是希望防疫與經濟發展並重，疫調從精準疫調變成重點疫調，以篩檢取代隔離，希望能讓疫情軟著陸，變成一個新的常態。