台東確診個案概述表。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣26日新增21名確診者，從疫調結果初步推論，年齡介於6-80歲不等，皆屬輕症，有15例為密切接觸者確診、2例可傳染期至北部活動、4例感染源待釐清。

衛生局說明，從初步疫調了解，15例確診個案中有1例為接觸北部確診個案，接觸而染疫，其他14例確診個案接觸者中，4例為成功事件延伸、3例同校、2例為職場和5例為親友接觸傳染，其他4例感染源有待釐清。

教育處指出，全縣今日新增5位學生確診案例，累計校園共53學生及5師，分別為豐田國中2位，台東體中、均一、豐榮國小各1位學生確診。

因疫情造成學校停課資訊部分，今日停課異動新增台東體中1班級、東大附小有2班級、豐榮國小1班級學生與確診者接觸，匡列隔離，為審慎起見，豐榮國小、台東體中兩校該班自26日起停止實體課程至5月1日、東大附小2班級則至28日停課、卑南國中1班27日預防停課。因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。

另外，縣府表示，針對中央昨日宣布的3＋4以篩代隔的政策，因先前中央統一徵收家用快篩試劑，導致縣內庫存嚴重不足，希望中央能儘速撥補才能確保政策落實。並配合中央原則不公布足跡，除非有特殊狀況，才會另行公布確診者足跡熱點，但會由消毒清潔大隊針對足跡熱點加強消毒，保障鄉親安全，請鄉親放心。

台東縣長饒慶鈴表示，面對疫情持續增溫，本土確診案例不斷攀升，疫情危機就在生活周遭，呼籲鄉親減少不必要的聚會及聚餐，落實防疫規定勤洗手戴口罩，完整接種3劑疫苗，降低感染重症的風險。疫苗場次及預約方式請參考台東縣衛生局官網（https：//www.ttshb.gov.tw/）