物流公司也快馬加鞭配送隔日快篩試劑。（邱立雅攝）

快篩劑實名制28日上路，新竹市共有84家健保藥局加入，上午各藥局出現排隊人潮，不過因限購1份、且每家僅配發78組，約9時許便全數賣光。有藥師私下抱怨政策上路太倉促，藥局們竟然是前一天看電視才知道，系統也遲至當天上午7時才開始，實在無奈。

實名制快篩開賣，當天新竹市各藥局約在上午9時許回報售完，新竹市藥師公會理事長柯廷佳表示，由於之前坊間幾乎買不到快篩，所以開賣首日搶購是必然，且早上全國電腦同時上線，一度整個當機，速度緩慢，藥師公會也向全聯會、中央健保局反應，也陸續排除中，不然客人在外大排長龍，電腦又沒法操作，也是急壞了。

有藥局則因選在7時半便開賣，藥局門一開就有30幾人在排隊，短短半小時78組全數售光。藥師抱怨，理論上中央有相關政策，藥局應該要先收到通知才對，之前一度以為是5月才上路，沒想到上路前一天看了電視才知道，當下藥局電話被打爆、工作人員電話接到手軟。

該藥師也指出，由於系統上路太倉促，開賣當天7點才開始，還須熟悉，更因為全國同時連線，各藥局傳出反覆當機窘境，重演實名制口罩亂象，幸虧自家早早開賣，避開連線高峰時段，未遇到當機狀況。

柯廷佳也指出，為了避免像過去實名制口罩開賣造成的糾紛，藥師公會全聯會也函文給警政署，請求各藥局轄內警分局派員加強巡邏，即時解決問題。