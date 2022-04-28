快篩實名制首上路，今天身分證尾數雙號者可前往購買1份5入500元的快篩試劑，每間藥局門口一早就出現排隊人潮。（民眾提供）

快篩實名制首上路，今天身分證尾數雙號者可前往購買1份5入500元的快篩試劑，每間藥局門口一早就出現排隊人潮，造成健保卡系統不斷當機；有些藥局很貼心的分上、下午兩個時段供民眾購買，也有10多家藥局上午10點多78份就已銷售一空，搶手程度一點也不輸剛實施口罩實名制的情況。

宜蘭縣藥師公會監事王國正表示，之前有領口罩實名制的經驗，這次民眾排隊秩序都很好，所以購買速度都加快，上午8點15分左右就將近20位民眾在外排隊，9點開放，近40鐘售完；因是今天首日開放民眾購買，中央健保系統測試下，難免會大塞車，民眾也都很能體諒，估計數天之後人潮就會變少，該買的都買了。

大部分民眾都買安心的，還有游姓伯伯說，「看新聞報成這樣，藥局又排這麼多人！想說過來問問，我已經打過3劑了，應該不會有事啦，不然我過幾天再買好了」。明天是身分證尾數單號者民眾可購買，想必也會有大排長龍的景象出現。