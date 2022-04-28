快篩試劑實名制上路，每次可憑健保卡或居留證買一盒5入，新台幣500元，無年齡限制，比照口罩實名制，以身分證字號尾數單雙號分流。首日藥局電腦連線當機無法順利登入，民眾只能等待。 （王英豪攝）

今天是實名制快篩劑在藥局開賣的第一天，再現大排長龍現象，國民黨團書記長萬美玲指出，實名制快篩劑開放不到5分鐘時間，健保系統就發生大當機情形，藥局裡的藥師急得直跳腳，排隊購買快篩劑的民眾又陷入漫長的等待，比昔日口罩實名制實施時的速度還慢，中央疫情指揮中心的分流方式，顯然是失靈。

國民黨團總召曾銘宗批評，指揮中心配套都沒有做好，都在用「口水防疫」，陷入「防疫三缺」，缺疫苗、缺篩劑、缺藥品，小學生的疫苗哪裡？中重症患者的藥品在哪裡？居隔快篩劑在哪裡？

曾銘宗也指出，「3＋4」居隔方式讓國人搞不清楚，國民黨團呼籲政府必須說清楚、講明白，提出讓國人一目了然居隔政策，才能確實遵守相關防疫規定。

萬美玲也質疑，根本不知道「3＋4」的4天，到底能不能在自主管理下的正常生活，能不能外出購物、復課或是復班呢？國民黨團要求即刻公布對於在居隔期間民眾自行購買快篩劑的費用，能夠申請返還。

國民黨立委呂玉玲表示，在輕症居家隔離、居家照護人數增多之下，社區警衛、保全嚴密過濾進出社區人員，儼然是社區的防疫人員，因此建議政府，提供足夠的快篩劑給社區保全、警衛使用，讓他們的工作能夠受到更完善的保護。

國民黨團首席副書記長李德維則指出，現階段國內快篩劑數量不足，中央疫情指揮中心應該考量在最短的時間快速進口，根據經濟部發給願意進口大陸製快篩劑公文卻顯示，因為國內已經有生產快篩劑的廠商，所以不同意進口商進口大陸製快篩劑，但實際上國內快篩劑實際數量根本就不足，建議政府應該專案進口快篩劑，不要一方面鼓勵廠商進口快篩劑，又將責任推給經濟部國貿局當黑臉。