致伸(4915)第一季合併營收178.9億元、年增率4%；每股盈餘為1.23元、年增率9%。今年以來，大陸疫情封城對致伸的影響，估4月對營收影響數約5%。致伸表示，目前的需求是遞延不是消失。致伸在大陸的生產基地包括東莞、重慶和昆山，其中昆山占比最小，目前在東莞和重慶的營收都已經恢復正成長。

致伸董事長梁立省表示，致伸在AR和VR並沒有缺席，但AR和VR要快速成長到像PC和電競等規模，還要一段時間；短期內並不期待AR和VR相關產品對公司有重大貢獻。

致伸第一季的營收成長因素：一、視覺需求主要來自於強勁汽車ADAS與警用相機，產品結構的調整。二、因零組件缺料趨緩，聲學第一季度營收回升。致伸首季整體毛利率為12.6%，營益率為3.4%，ROE為15%。

致伸今年將產品組合與應用由過去的智慧裝置介面(Interface)、視覺影像(VT)、商用設備(Businesss Equipment)及聲學(Audio)等四類規納為三大類，分別為資訊產品(Information Products)、智慧生活(Smart Lifestyle)以及車電/工業物聯(Auto/Industrial AIoT)。新產品線畫分將可更清晰地呈現未來成長新動能。致伸去年車電/工業物聯已提升至雙位數占比，未來占比將逐季上揚，也會是今年成長最強勁的項目。