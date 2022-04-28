社群網站臉書（Facebook）母公司Meta今天公布最近一季獲利優於預期，令投資人大鬆一口氣，盤後股價大漲；但Meta同時也創下10年來最低的營收成長。

Meta表示，今年前3個月的獲利為75億美元、營收279億美元。

路透社報導，財報數字公布後，Meta盤後股價大漲19%。根據金融資訊業者路孚特（Refinitiv）國際經紀估計系統（IBES）數據顯示，Meta每股獲利2.72美元，而分析師平均預測每股獲利2.56美元，實際表現優於華爾街的預期目標。

Meta表示，截至3月底，臉書用戶數平均每月成長3%，達29.4億人；約36.4億人每月至少使用一個Meta旗下應用程式（app）。Meta擁有臉書、聊天軟體Messenger、即時通訊軟體WhatsApp、社交軟體Instagram和虛擬實境公司Oculus。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情放緩，民眾社交轉向實際生活，投資人曾擔心用戶會減少使用臉書，也有人擔心短影音分享應用程式TikTok的競爭。

法新社報導，Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）曾提到TikTok帶來的壓力，臉書也已推出自己的短影音分享功能Reels，成長相當快速。Reels可讓用戶錄製最長15秒的影片，還可加以剪輯、配上音效及特效。

但路透社提到，Meta也創下10年來最低的營收成長，主因是廣告業者在全球經濟成長存在諸多不確定的情況下刪減行銷預算，以及烏克蘭戰爭的影響。

國際經紀估計系統數據顯示，Meta整體營收首季上揚7%，達279.1億美元，大多來自廣告銷售，但比分析師預估的282億美元來得低。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110428