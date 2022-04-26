花蓮光復鄉馬太鞍部落「豐羽」計畫園區歷經10年、15次流標，終於在今天動土開工，預計明年底完工。（羅亦晽攝）

花蓮光復鄉馬太鞍部落「豐羽」計畫園區歷經10年、15次流標，終於在今天動土開工，部落族人也透過樂舞，替工程祈福。（羅亦晽攝）

花蓮光復鄉馬太鞍部落「豐羽」計畫園區獲原民會補助1.79億元，是歷年核定補助單一計畫最高金額的項目，主委夷將·拔路兒期望該處能成為當地文化及產業推動的新據點。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府為推動並保存原住民文化，馬不停蹄打造原民文化研究基地，繼豐濱鄉「山海劇場」，光復鄉「豐羽」計畫園區歷經10年、15次流標，挺過疫情及營建原物料飆漲等因素，終於在今天動土開工，預計明年底完工，屆時將以「在地連結」為核心價值，成為一座以阿美族為主題的特色園區，並作為中南區原住民族文化及產業推動的新據點。

光復鄉馬太鞍部落是全台阿美族最大的部落，花蓮縣政府2013年提出「原住民族傳統藝術豐羽計畫」，在該處興建文化驛站與祭祀廣場，2017年經原住民族委員會同意可行性評估報告，2019年完成都市計畫變更，取得用地，並在同年獲中央核定與補助1億7975萬元經費。

豐羽計畫獲經費挹注後，招標過程卻因疫情及建物原物料飆漲等因素，反覆流標14次，經縣府不斷檢討工項內容，終於在去年12月第16次招標時成功包發，預計先興建文化驛站、周邊景觀及道路相關附屬設施工程，並於明年底完工。

豐羽計畫今舉辦開工動土祈福典禮，原民會主委夷將·拔路兒、縣長徐榛蔚、立委鄭天財、光復鄉長林清水、多位縣議員及部落頭目等人均到場參與，一同祝福工程順利進行。

夷將·拔路兒指出，豐羽計畫是原民會歷年核定補助單一計畫最高金額的項目，比3月動土的豐濱鄉山海劇場還多，希望工程明年年底能順利完工，屆時除策劃部落文創商店、產業市集、文化展演及大型展覽，也會作為每年部落豐年祭的舉辦場地，是一座以阿美族為主題的特色園區，預期將成為當地文化及產業推動的新據點。

徐榛蔚表示，豐羽計畫歷經10年，15次的流標，終於邁向嶄新的里程碑，由於工程原物料飆升，此次工程僅能忍痛捨棄舞祭場的部分，不過縣府也將持續爭取6000萬元經費，持續完成園區最後一塊拼圖。

此外，由於中研院團隊1980年代期間，曾到馬太鞍部落進行口述調查，並將部落文物帶回研究，縣議員蔡依靜指出，經部落與中研院溝通，希望能將採集的部份文物帶回部落，目前已初步選定約49件重要文物將回到部落，包括祭祀用具、服飾、貝殼飾品、織布機、末代領袖Sapalengaw家族的頭飾與權杖等文物，7月將在光復國小展出。

蔡依靜表示，由於中研院團隊帶走了500餘件部落文物，部落目前正努力爭取相關經費，希望能依序將文物帶回部落，同時也期望未來能在豐羽計畫完善的場館中，設立典藏設施，展示部落的文化。